"Совершили много зла": еще одна Церковь выступила против автокефальной УПЦ

16 ноября 2018, 17:04

Теперь РПЦ и УПЦ МП в конфликте с Константинопольским патриархом официально поддерживают Сербская, Антиохийская и Польская Церковь, а также лично Александрийский патриарх Феодор.

Петр Порошенко
Польша вставляет Порошенко палки в "автокефальные" колеса / Сайт президента

Собор епископов Польской православной Церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата о восстановлении евхаристического общения с духовенством теперь уже бывшей УПЦ КП, а ныне украинскими клириками в юрисдикции Константинопольской Церкви.

"Священный Собор епископов запрещает священникам Польской Православной Церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского патриархата и так называемой "Автокефальной Православной Церкви", которые в прошлом совершили много зла", – говорится в сообщении канцелярии Священного Собора епископов Польской Автокефальной Православной Церкви от 15 ноября 2018 года на их официальном сайте.

Читайте также"За дело возьмутся российские спецслужбы": эксперт рассказал, как Россия собирается мешать получению ТомосаПри этом отмечается, что "лица, лишенные епископского и священнического сана, не могут быть лидерами в установлении мира в Украинской Православной Церкви. Их действия вызывают еще большую путаницу и скандал".

Ранее сообщалось, что снятие анафемы с патриарха Филарета и архиепископа Макария не влечет за собой признание их Церквей каноническими. С таким пояснением выступил архиерей Константинопольской Церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей архиепископ Тельмиский Иов

Также Собор польских епископов повторил призыв принимать решения на встрече всех предстоятелей православных Церквей, чтобы выработать мирное решение украинской проблемы.

"Причина решения Собора — самочинно организованные филаретовцами приходы и монастырь на территории Польши, которые в Польской Церкви не признавали прежде и теперь в "братское общение" только из-за патриарха Варфоломея принимать не собираются", – поясняет Telegram-канал "Церквач".

И резюмирует: "Итак, теперь РПЦ и УПЦ МП в конфликте с Константинопольским патриархом официально поддерживают Сербская, Антиохийская и Польская Церковь, а также лично Александрийский патриарх Феодор, и явно не поддерживают Иерусалимская и остальные греческие Церкви — Элладская и Кипрская".

Читайте такжеВинницкие священнослужители из-за томоса взбунтовались против своего архиереяНапомним, 7 октября Антиохийская церковь выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине. Антиохийская церковь не считает, что утверждение новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей является методом для решения конфликтов.

Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине 12 ноября 2018 года. Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

Напомним, Синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре. 

В то же время СМИ сообщили, что вечером в "Украинском доме" Порошенко все-таки провел встречу с частью иерархов УПЦ МП. Сообщается всего о 3-х представителях Московского патриархата. Причем председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что ему ничего не известно об этой встрече. 

"С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем угодно", – заявил он.

Позднее сообщалось, что встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена. Как заявил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, совсем скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечалось, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от  Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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