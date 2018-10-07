Томос об автокефалии: еще одна церковь заявила о поддержке РПЦ

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Иерархи Антиохийской православной церкви призвали Вселенского Патриарха провести экстренное собрание предстоятелей поместных церквей из-за изменений в Православном мире, в частности вопроса выдачи автокефалии новым церквям.

При этом Антиохийская церковь выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине и подчеркнула необходимость сохранения единства православия, говорится в заявлении информационно-просветительского отдела УПЦ со ссылкой на antiochpatriarchate.org.

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В то же время Антиохийская православная церковь просит Вселенского патриарха, чтобы он созвал срочное собрание предстоятелей поместных церквей для обсуждения изменений, происходящих в православном мире, выдачи автокефалий новым церквям и для выработки совместных решений, прежде чем принимать финальную резолюцию по этому вопросу,– говорится в тексте заявления.

Кроме того, Антиохийская церковь не считает, что утверждение новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей является методом для решения конфликтов.

"Антиохийская церковь предупреждает об опасности вступления Православной церкви в международную политическую борьбу и о вреде подхода к Православной церкви на политической, расовой или национальной основе", – говорится в решении синода.

Иерархи Антиохийской православной церкви подчеркнули, что получение Автокефалии для Церкви "должно происходить согласно православной экклесиологии и принципов консенсуса, достигнутых ранее всеми церквями". Это предусматривает "согласование с Церковью-Матерью" или при согласии всех православных церквей.

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Они настаивают, что "совместными усилиями" необходимо достичь общего согласия в этих вопросах для защиты единства в православном мире.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине.