"Это приманочка": Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией"

Митрополит Онуфрий / УНИАН

Создаваемая единая поместная церковь в Украине является политической организацией, заявил предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

"То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" - это та приманочка, на которую Церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией", - подчеркнул он в программе "Слово предстоятеля", эфир которой состоится на телеканале Интер.

Митрополит Онуфрий также напомнил слова Христа о том, что не стоит бояться "поражения от рук гонителей".

"Христос, завершая свое земное служение, свой искупительный подвиг, Он сказал своим ученикам, а через них сказал нам: "Если люди гнали Меня, то будут гнать и вас. Если люди ненавидели Меня, будут ненавидеть и вас. Но не бойтесь, ибо Я победил мир", - добавил он, говорится в сообщении канала в Facebook.

Напомним, ранее эксперт Тарас Чорновил рассказал, как Россия собирается мешать получению Томоса.

Как известно, в УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ. Представитель УПЦ МП заявил о невозможности переназваться "Русской православной церковью в Украине".