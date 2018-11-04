Журналисты обнаружили тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия

Журналистам удалось прикоснуться к тайнам главы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия - в селе Корытное они запечатлели на фото и видео его тайную резиденцию.

Поскольку охрана вопреки украинскому законодательству не пустила представителей СМИ на территорию и пыталась всячески воспрепятствовать журналистам, съемки пришлось вести с помощью квадрокоптера, говорится в сюжете ТСН.

"До сих пор его (дом Онуфрия - "Главред") никто не видел. Даже в Черновцах о существовании резиденции митрополита почти никому неизвестно", - отмечает корреспондент.

Митрополит обитает в доме, которых имеет три уровня и выстроен в европейском стиле; рядом с ним - маленький по сравнению с махиной основного двухэтажный гостевой дом. Помимо этого, на участке находятся еще пять зданий.

Над строениями явно поработал хороший архитектор: в ансамбле все подчинено единому замыслу и выполнено отнюдь не из недорогих материалов.

Участок граничит с другим домовладением, на котором расположены вертолетная площадка, часовня для замаливания грехов, а также водный комплекс с бассейном. Здесь тоже есть двухэтажный дом с огромной террасой и неизвестное подземное сооружение, которое напоминает винный погреб.

Именно эти два участка, как отмечают журналисты, принадлежат недалеко ушедшему от своего духовного образца Кирилла (Гундяева) Онуфрию.

Выбор Корытного для постройки в нем резиденции объясняется очень просто - это родное село Онуфрия. Здесь до сих пор живут его родственники и друзья детства.

Напомним, ранее глава УПЦ МП запустил собственное телешоу.