Глава УПЦ МП Онуфрий запустил собственное телешоу

Митрополит Онуфрий / УНИАН

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий станет ведущим еженедельного 10-минутного шоу "Слово предстоятеля" на телеканале "Интер".

Как сообщила пресс-служба УПЦ МП, передача будет выходить с 27 октября каждую субботу в 8.30.

"Люди его ждут. В период, когда вокруг много соблазнов, сомнений, людям хочется обрести уверенность, успокоиться, услышать то, что они сами думают", - прокомментировала запуск передачи руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

Ранее сообщалось, что более двух третей (71,5 процента) жителей Украины не понимают значения слова "томос".