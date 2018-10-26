Две трети украинцев не знают, что такое томос - опрос

26 октября 2018, 14:11

Всего были опрошены 2 026 человек старше 18 лет.

Порошенко, церковь
Глава УПЦ КП Филарет и президент Украины Петр Порошенко

Более двух третей (71,5 процента) жителей Украины не понимают значения слова "томос".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На вопрос о том, что такое томос утвердительно ответили лишь 28,5 процента респондентов.

Опрос проводился с 8 по 23 сентября во всех регионах, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего были опрошены 2 026 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3 процента.

Томос - это указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. Например, путем издания томоса некоторой части "материнской" (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

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