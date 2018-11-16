"За дело возьмутся российские спецслужбы": эксперт рассказал, как Россия собирается мешать получению Томоса

Собор епископов УПЦ МП 13 ноября / pravoslavye.org.ua

Россия, и РПЦ в частности, уже исчерпала церковные инструменты, с помощью которых она могла бы повлиять на ситуацию с предоставлением автокефалии для Украинской православной церкви. Их у нее просто не осталось.

С таким заявлением выступил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил в эксклюзивном комментарии для "Главреда".

По его словам, утверждая решения Синода УПЦ МП 13 ноября, Московский патриархат повел себя как филиал или подразделение РПЦ.

Читайте также"Один, который не стрелял": СМИ выяснили, кто из иерархов УПЦ МП не поддержал решения их Синода"УПЦ МП решилась пусть еще и не на окончательный, но уже раскол. Прекращение поминания Вселенского патриарха в молитвах, прекращение евхаристического общения, прекращение контактов – это признаки того, что церковь становится раскольнической", – пояснил он.

Он подчеркнул, что Московский патриархат вместе с РПЦ отделяются от всего православного мира, а не только от Украины. "Подчеркиваю, это – еще не окончательный раскол. Однако пока они не пересмотрят свою позицию, они не смогут влиять ни на какие события в православном мире", – добавил аналитик.

При этом эксперт проанализировал, что может в сложившейся ситуации сделать Московский патриархат. "Собственно, ничего, кроме тех вещей, которые могут организовать российские спецслужбы", – констатировал он.

Чорновил прогнозирует, что сейчас РПЦ будет давить на Антиохийского патриарха, чтобы тот тоже пошел на раскол с Константинополем. "Хотя вряд ли это сильно изменит ситуацию… Антиохийский патриарх, по сути, сейчас находится в плену у РПЦ. Да и не думаю, что он решится на такой шаг: он – верующий человек, и для него неприемлемо впасть в ересь, поскольку для истинно верующего человека лучше погибнуть, чем обречь себя на вечные муки", – считает аналитик.

Читайте такжеСербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по УкраинеТакже РПЦ пытается убедить Сербскую церковь встать на их сторону, добавил он. Но шансы на успех в этом вопросе эксперт также оценивает как невысокие. "Они могут лишь "выбить" отрицание, возмущение, недовольство решением Варфоломея, однако повлечь кого-то за собой в раскол РПЦ вряд ли удастся". А когда одна-единственная церковь решается пойти на раскол, она просто становится еретической – и все", – заявил Чорновил.

Так что дальше действия могут разворачиваться лишь вне церковной жизни, и это будет все то, что может сделать Россия.

"А она, условно говоря, может устроить теракты и диверсии, организовав для этого своих молодчиков. Нечто подобное они уже пытались сделать 14 октября. То есть, какие-то молодчики – на вид типичные "титушки", бандиты, назвав себя семинаристами УПЦ МП, нацепив на себя кучу национальной символики (причем даже красно-черной, а не сине-желтой), начнут штурмовать и поджигать какие-то церкви. Вот так Москва может действовать. Также она может прибегнуть к каким-то действиям военно-политического характера против Украины. В принципе, Москва это и так уже делает", – отметил эксперт.

Чтобы этого избежать, украиснким автокефалистам стоит как можно скорее провести объединительный Собор.

"Если удастся провести объединительный Собор до конца ноября, если после этого удастся получить Томос до конца года, если до президентских выборов получится провести закон о переименовании церкви и урегулировании церковных отношений, то, я думаю, через год-два будет существовать РПЦ в Украине, которая будет иметь около 5% прихожан – это их приблизительный рубеж. И единственное, что тут может сделать Россия, дабы препятствовать этому – это прибегнуть к действиям силового характера, но не церковного", – резюмировал Чорновил.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечается, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Напомним, в УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ. Представитель УПЦ МП заявил о невозможности переназваться "Русской православной церковью в Украине".