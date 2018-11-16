Перспективы "филиала РПЦ в Украине": что ждет Московский патриархат

Митрополит УПЦ МП Онуфрий и патриарх РПЦ Кирилл

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, который прошел в Киеве 13 ноября, осудил решение Вселенского патриарха об установлении его юрисдикции на территории Украины, решил разорвать евхаристическое общение с Константинополем, а также высказался против любых попыток изменить его название.

Данное решение собора епископов УПЦ МП в очередной раз доказало, что де-факто в религиозном праве просто не существует такого субъекта, как УПЦ Московского патриархата. Ведь решение данного собора полностью дублирует решение недавнего Минского собора РПЦ, слово-в-слово: о прекращении евхаристического общения, о прекращении поминания в молитвах Константинопольского патриарха Варфоломея, об осуждении решения Вселенского патриархата относительно предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Таким образом, УПЦ Московского патриархата полностью повела себя как филиал или подразделение РПЦ, не более того.

Все это напоминает события двухлетней давности, когда в Москве, увидев, что в Украине готовятся законопроекты об урегулировании религиозной сферы, которыми предусматривались ограничения для конфессий, центры управления которых находятся за пределами украинского государства, формально перерегистрировали Устав, якобы признав, таким образом, УПЦ МП отдельной церковью. Но при этом Москва внесла целый ряд изменений в Устав, которыми были ограничены возможности самоуправления этой церкви.

Так что собор епископов УПЦ МП в Киеве засвидетельствовал полную зависимость этой церкви от Русской православной церкви.

Читайте такжеАрхієпископ Євстратій: Без влади над Україною РПЦ стане рядовою помісною церквоюОбщаюсь со многими людьми из религиозных кругов, в том числе с теми, кто связан с Московским патриархатом, и они подтвердили мне, что епископы УПЦ МП были заинтересованы встретиться с Порошенко 13 ноября. При этом их мотивы были самыми разными: одни хотели показать свою непримиримость, выслужиться, чтобы это было закреплено в стенограммах, которые после ушли в Москву, с тем, чтобы впоследствии это поспособствовало их карьере; другие, наоборот, хотели продемонстрировать свою лояльность по отношению к украинской власти, заверить, что они не планируют никаких силовых акций; третьи просто хотели понять, что их ждет, как будет действовать государство по отношению к ним, потому что ситуация довольно нетривиальная и сложная. Среди епископов, как оказалось, ходят слухи-страшилки, запущенные Москвой, в частности, поговаривают, что им едва ли ни бороды будут живьем вырывать… Безусловно, им хотелось понимать, что есть правдой, а что – неправдой.

Однако из Москвы пришло указание срывать встречу епископов с Порошенко и не идти на нее. Хотя при этом в Москве хотели посмотреть, кто из Московского патриархата отправится на эту встречу. И даже те священнослужители, которые были заинтересованы в том, чтобы, не выделяясь самостоятельно, не выходя из МП официально, пообщаться, задать вопросы и присмотреться, тоже не смогли ничего сделать.

Так, епископов УПЦ МП привязали к пребыванию в Лавре на протяжении всего дня, и они сказали, что такое место, как Украинский дом, им не подходит для встречи. Ну, что тут скажешь – место с таким названием для московских деятелей, действительно, неподходящее...

На данный момент есть небольшая группа, порядка 12-ти епископов, которые все-таки отправились на встречу с Порошенко. Очевидно, что в Лавре смогли вычислить этих людей. Пока что мы точно знаем только фамилию митрополита Александра Драбинко, который уже "сжег за собой мосты". Вероятно, что после встречи с президентом эти епископы согласятся на объединение и станут частью новой церкви. Своим присутствием на Объединительном соборе они добавят аргумент в пользу того, что собор действительно можно будет считать "объединительным".

Вообще, автокефалия предоставляется Украинской церкви как таковой. Потому, даже если никто из Московского патриархата не придет на Объединительный собор, то основная (наибольшая) церковь, то есть Киевский патриархат, все равно получит Томос.

Читайте такжеИскушение церковью: как Порошенко ездил к Варфоломею делать красивые фоткиТакой вариант будет немного хуже для политических и общественных реалий, потому что объединение как таковое не произойдет, и все остальные церкви будут долгое время существовать параллельно.

Однако, если все-таки епископы МП придут на Объединительный собор, и если амбиции некоторых высших чинов Киевского патриархата не будут слишком зашкаливать, и они не будут отталкивать этих людей из МП, то это можно будет считать определенным объединением. Плюс – это будет серьезная трещина в Московском патриархате.

Что может в сложившейся ситуации сделать Московский патриархат? Собственно, ничего, кроме тех вещей, которые могут организовать российские спецслужбы. УПЦ МП решилась пусть еще и не на окончательный, но уже раскол. Прекращение поминания Вселенского патриарха в молитвах, прекращение евхаристического общения, прекращение контактов – это признаки того, что церковь становится раскольнической.

Так что УПЦ Московского патриархата вместе с РПЦ отделяются от всего православного мира, а не только от Украины. Подчеркиваю, это – еще не окончательный раскол. Однако пока они не пересмотрят свою позицию, они не смогут влиять ни на какие события в православном мире.

Очевидно, сейчас РПЦ будет давить на Антиохийского патриарха с тем, чтобы он тоже пошел на раскол с Константинополем. Хотя вряд ли это сильно изменит ситуацию… Антиохийский патриарх, по сути, сейчас находится в плену у РПЦ. Да и не думаю, что он решится на такой шаг: он – верующий человек, и для него неприемлемо впасть в ересь, поскольку для истинно верующего человека лучше погибнуть, чем обречь себя на вечные муки.

Также РПЦ пытается убедить Сербскую церковь встать на их сторону. Однако, насколько я понимаю, это тоже безнадежно. Они могут лишь "выбить" отрицание, возмущение, недовольство решением Варфоломея, однако повлечь кого-то за собой в раскол РПЦ вряд ли удастся.

А когда одна-единственная церковь решается пойти на раскол, она просто становится еретической, и всё.

Так что дальше действия могут разворачиваться лишь вне церковной жизни, и это будет все то, что может сделать Россия. А она, условно говоря, может устроить теракты и диверсии, организовав для этого своих молодчиков. Нечто подобное они уже пытались сделать 14 октября. То есть, какие-то молодчики – на вид типичные "титушки", бандиты, назвав себя семинаристами УПЦ МП, нацепив на себя кучу национальной символики (причем даже красно-черной, а не сине-желтой), начнут штурмовать и поджигать какие-то церкви. Вот так Москва может действовать. Также она может прибегнуть к каким-то действиям военно-политического характера против Украины. В принципе, Москва это и так уже делает...

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В России очень хотели бы затормозить процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви. И в Москве очень надеются на президентские выборы в Украине. Если они пойдут по российскому сценарию, тогда, возможно, каким-то образом России удастся замедлить затормозить этот процесс. Хотя – Томос все равно будет, и Украинская православная церковь тоже все равно будет существовать. Однако тогда они могут углубить раскольнические движения в Украине и уберечь от полного разрушения Московский патриархат. Потому что сейчас он – под угрозой, причем угрозой именно со стороны общества.

Потому, если удастся провести Объединительный собор до конца ноября, если после этого удастся получить Томос до конца года, если до президентских выборов получится провести закон о переименовании церкви и урегулировании церковных отношений, то я думаю, через год-два будет существовать РПЦ в Украине, которая будет иметь около 5% прихожан – это их приблизительный рубеж.

И единственное, что тут может сделать Россия, дабы препятствовать этому – это прибегнуть к действиям силового характера, но не церковного.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"