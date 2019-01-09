Глава Кипрской православной церкви жестко "отшил" митрополита Епифания

Глава ПЦУ митрополит Епифаний

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II отказался принять у себя предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания и не стал поминать его во время богослужения.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Каждое государство имеет право на автокефалию, и это зависит от украинского народа. Но на данный момент тем не менее я вижу, что украинский народ не пробудился к таким действиям", - приводит агентство слова архиепископа.

Он отметил, что сейчас важнее всего не предоставление автокефалии, а единство православия.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви. 6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.