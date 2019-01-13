"Совсем кукуха уехала": Черный Ленин насмешил новым спичем с критикой главарей "ДНР"

Черный Ленин / Скриншот

Экзотический боевик "ДНР" Бенесс Айо по кличке Черный Ленин записал очередной спич, в котором разнес главарей боевиков.

По его словам, экономику ДНР грабят олигархи, а окружение действующего главаря Дениса Пушилина отжало активы убитого экс-главаря Александра Захарченко.

"Совсем кукуха уехала у парня. Видимо, скоро уедет на подвал. Вот ради этого и погибли 10 тысяч человек. Чтобы вместо Ахметова был Курченко, и Донбасс превратился в его колонию. Спасибо, Бенес, что приехал в чужую страну убивать людей и устроил жителям Донбасса ад", - прокомментировал откровения Черного Ленина блогер Денис Казанский.

Напомним, ранее Черный Ленин рассказал о "мерзопакостном бандеровском режиме" и "бешеных пиндосах".