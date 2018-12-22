"Мерзопакостный бандеровский режим" и "бешеные пиндосы": боевик Черный Ленин повеселил новым спичем

Боевик Черный Ленин / Скриншот

Известный своими истеричными заявлениями экзотический темнокожий боевик Бенесс Айо по кличке Черный Ленин опубликовал новый спич.

В нем фанат "ЛДНР" рассыпается угрозами в адрес "мерзопакостного бандеровского режима" и "бешеных пиндосов", а также обещает "потопить кораблики" Украины, если они попробуют пересечь Керченский пролив.

Отметим, что очередное визгливое заявление Черного Ленина вызвало в Сети волну насмешек и иронии:

"Глубина тупости данного индивида впечатляет :) Это его так пропаганда проняла эрефии или он всё время под кайфом?", "Долбо*б", "Смешной мужик поднимает настроение", "Его покусали крокодилы из северского донца", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее Сеть насмешило выступление "Черного Ленина" в оккупированном Донецке.