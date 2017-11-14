Вторая часть "Экзорциста". Сеть насмешило выступление "Черного Ленина" в оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке во время празднования октябрьского переворота на митинге с "зажигательной" речью выступил латвийский сторонник "ДНР" Айо Бенес.

Видео опубликовал в Facebook блогер Денис Казанский.

Во время выступления темнокожий мужчина отчаянно жестикулировал и истерично рассказывал о революции, пролетариях и большевиках.

Отметим, что пользователи Сети называют сторонника боевиков "Черным Лениным".

"На родине против него возбудили уголовное производство, и он несколько месяцев провел в Рижском централе по обвинению в призывах к изменению конституционного строя Латвии (так трактовали высказанные в Донецке призывы к восстановлению Советского Союза). Потом его выпустили под надзор полиции безопасности. Под новый год "Черный Ленин" бежал из страны", — написал Виталий Дидух.

"Уверен, что Украине надо обсуждать не миротворческую миссию, а медицинскую. Надо, чтобы на эту территорию пошло несколько батальонов самых лучших психиатров мира. Работа долгая и сложная", — написал блогер Сергей Запорожский.

Напомним, ранее пропагандисты "ДНР" рассмешили новым фейком: "Моторола" творил чудеса.

Видео: Фейсбук Д.Казанский.