"Над "ДНР" сгущаются зловещие тучи": в Сети потешаются над очередным спичем "Черного Ленина"

"Черный Ленин" / Скриншон/YouTube

В Сети подняли на смех очередное выступление боевика террористической "ДНР" Бенесса Айо, которого за цвет кожи называют "Черный Ленин".

На этот раз пламенный коммунист "ДНР" возмущался из-за ситуации с "выборами" на оккупированном Донбассе.

Отметим, что видео выступления было опубликовано самим боевиком на портале YouTube.

"Феерический дол**еб", "Яка кумедна бібізянка", "Придонбашенный?", "Прелесть какая. Надеюсь они там друг друга перестреляют", "В дЫрляндии на пьедестале разделили между собой места три придурка: этот чЛенин -1, эдька басурин - 2, пашка губарев -3", - написали пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее Сеть насмешило выступление "Черного Ленина" в оккупированном Донецке.