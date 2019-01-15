Захарченко жив? Украинский кинорежиссер поставил под сомнение видео покушения на главаря ДНР

15 января 2019, 22:25

Сергей Лозница полагает, что тиражируемый российскими СМИ ролик может быть фейком.

Сергей Лозница
Сергей Лозница убежден, что видео ликвидации Захарченко сфабриковано / medved-magazine.ru

Известный украинский режиссер Сергей Лозница назвал неубедительным видео ликвидации в августе 2018 года главаря террористической ДНР Александра Захарченко.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, не следившем за script-continuity (англ. "Преемственностью сценария" - ред.). Он не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они не могут физически перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд", - цитирует его Укринформ.

По словам Лозницы, видео несомненно постановочное, однако режиссер не берется наверняка утверждать, что Захарченко жив.

"Ну, никто не знает. Просто видео, которое они представили, неубедительно. Любой человек может самостоятельно исследовать его. Посмотрите на второй план. Там спецэффекты очень плохо сделаны. Там этот взрыв, все разлетается. Очень плохо все это сделано. Хотя, может, все на самом деле так и есть. Может, это только мое впечатление", - говорит Лозница.

Напомним, экзотический боевик "ДНР" Бенесс Айо по кличке Черный Ленин записал очередной спич, в котором разнес главарей боевиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство видео фейк ликвидация покушение Сергей Лозница Александр Захарченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:25
Захарченко жив? Украинский кинорежиссер поставил под сомнение видео покушения на главаря ДНР
22:21
Изврат и соблазн: Фотограф показал эротические съемки моделей в изысканных позах Фото
22:02
У Зеленского озвучили топ-5 наиболее волнующих украинцев проблем
21:58
Украинского хакера обвили во взломе Комиссии по ценным бумагам США Видео
21:24
"Думала, это х*хлы на нас напали": россияне рассказали об эмоциях после взрыва дома в Шахтах
21:00
В Раде призвали США и ЕС обложить Россию "азовскими" санкциями
20:41
Алина Гросу Фото Видео досье
20:29
Жителям Харькова вручили открытки от Порошенко и Кернеса с изображением Ленина
20:01
Настоятель Киево-Печерской лавры похвастался смертельным проклятием Видео
19:27
"Не соответствует ценностям учреждения": В Парижской опере объяснили причины увольнения Полунина Видео
19:23
Онлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстника Видео
18:59
"Пешки в политической игре": США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков Видео
18:52
В США вспыхнул скандал из-за фотосессии ребенка-трансвестита Фото
18:40
Брексит как урок Украине и украинцам мнение Видео
18:38
Центризбирком официально зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты Видео
18:27
Александр Зинченко объяснил, почему отказал российскому суперклубу Видео
17:46
Авиация, береговая охрана и мины: экс-командующий ВМС рассказал о защите от угрозы с моря Видео
17:18
Савченко рассказала, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборах
16:59
"Власть не знает, что ищет": в Киево-Печерской лавре ответили на обвинения в пропаже икон Видео
16:40
Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию - Сторожук
16:29
Стало известно, когда на "Антонове" снова начнут делать самолеты "Руслан"
16:27
Украина обвинила Газпром в срыве трехсторонних консультаций по газу Видео
16:24
"И Надя новую грудь сделала": Дорофеева озадачила фанатов своим декольте
16:01
Психолог рассказал, какие проблемы чаще всего заедают люди Видео
15:54
Носки "в какашки": скандальный нардеп Лещенко появился в Раде в странном наряде
15:52
Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев Видео
15:47
В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе Видео
15:45
России нужна в Украине власть предателей и коллаборантов - нардеп выборы
15:38
"Пройдет помпезно": СМИ назвали дату выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты Видео
15:20
Очень горячо: экс-подруга Ди Каприо показала пикантное селфи
15:20
Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса Видео
15:13
Суд в Москве вынес решение по пленным украинским морякам Видео
15:12
Глава Евросовета призвал "остановить ненависть" после убийства мэра Гданьска
15:08
В Дании арестовали четверых украинцев – МИД
14:51
Светлана Лобода без макияжа встревожила фанатов изнеможенным видом
14:46
У Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ
14:30
Военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста Видео
14:17
В Кабмине анонсировали новое повышение цены на газ для населения Видео
14:16
Алла Пугачева едва не задохнулась на сьемках шоу Видео
13:50
Рева похвастался, насколько за год выросла средняя зарплата украинцев Видео
13:25
"Слава Украине!": в Москве начался суд над пленными украинскими моряками Видео
12:58
Задержан подозреваемый в поджоге на территории Киево-Печерской лавры Видео
12:38
Суд Таиланда вынес приговор Насте Рыбке и Алексу Лесли
12:36
Аренда с правом выкупа: СМИ рассказали, где продолжит карьеру Коноплянка Видео
12:21
Ким Кардашьян проговорилась, что ждет четвертого ребенка и назвала его пол
12:19
"Он лжец. Он врет": иерусалимский патриарх обличил политические интриги в Украине из-за томоса Видео
12:17
"Передали металлолом": Мосийчук раскритиковал военную помощь от Запада Видео
11:51
Рекордная прибавка в цене: назван наиболее подорожавший в Украине продукт Видео
11:50
Беларусь доказала, что с Россией компромис невозможен мнение
11:45
Оттепель и снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве и Украине до Крещения 2019 Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять