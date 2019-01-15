Захарченко жив? Украинский кинорежиссер поставил под сомнение видео покушения на главаря ДНР

Сергей Лозница убежден, что видео ликвидации Захарченко сфабриковано / medved-magazine.ru

Известный украинский режиссер Сергей Лозница назвал неубедительным видео ликвидации в августе 2018 года главаря террористической ДНР Александра Захарченко.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, не следившем за script-continuity (англ. "Преемственностью сценария" - ред.). Он не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они не могут физически перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд", - цитирует его Укринформ.

По словам Лозницы, видео несомненно постановочное, однако режиссер не берется наверняка утверждать, что Захарченко жив.

"Ну, никто не знает. Просто видео, которое они представили, неубедительно. Любой человек может самостоятельно исследовать его. Посмотрите на второй план. Там спецэффекты очень плохо сделаны. Там этот взрыв, все разлетается. Очень плохо все это сделано. Хотя, может, все на самом деле так и есть. Может, это только мое впечатление", - говорит Лозница.

Напомним, экзотический боевик "ДНР" Бенесс Айо по кличке Черный Ленин записал очередной спич, в котором разнес главарей боевиков.