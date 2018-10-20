Посольство России колким комментарием сделало рекламу украинскому фильму "Донбасс"

Сергей Лозница взбудоражил россиян в Австралии / medved-magazine.ru

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" 18 октября вышел на экраны кинотеатров ряда городов Австралии, что не оставили без внимания в посольстве России в этой стране.

"Продукт С.В. Лозницы не может не вызвать отвращение своим демонстративным, и таким, что нагло выставляет на показ, откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - сказано в заявлении российских дипломатов в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что еще до премьеры фильм получил массу лестных отзывов в австралийской прессе, однако в России с этим не согласны. Дипломаты Кремля считают, что авторы ленты в некоторых эпизодах пытаются обвинить в конфликте на Донбассе Москву, но отбелить действия Киева.

"Выпуск ангажированного, политизированного, направленного на разжигание межнациональной розни кинопродукта на фоне гуманитарных бедствий, от которых страдают реальные люди, является аморальным поступком", - нервно завершили свое заявление российские дипломаты и выразили удивление, что такое кино оказалось популярным в Австралии.

В комментариях к заявлению российских дипломатов пользователи Сети заявили, что этот пост оказался лучшей рекламой фильму и теперь на него пойдут даже те, кто сомневался или посещать не планировал.

Напомним, члены "Оскаровского комитета Украины" огласили название фильма, который будет бороться от Украины за премию "Оскар-2019" в номинации "Лучший иностранный фильм". Выбор пал на фильм Сергея Лозницы "Донбасс".