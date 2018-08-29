Стало известно, какой украинский фильм стал претендентом на "Оскар-2019"

Церемония награждения пройдет 24 февраля / Reuters

Члены "Оскаровского комитета Украины" огласили название фильма, который будет бороться от Украины за кинопремию "Оскар-2019" в номинации "Лучший иностранный фильм".

В Лос-Анджелес свою картину Донбасс повезет режиссер Сергей Лозница, передает ТСН.ua.

"Донбасс" - военная трагикомедия, поставленная режиссером Сергеем Лозницей. Лента основана на документальных материалах, и создавалась в совместное производство пяти европейских стран. Премьера картины состоялась 9 мая 2018 года на международном Каннском кинофестивале.

В национальном отборе участвовали еще пять фильмов: "Брама" (реж. Владимир Тихий), "Вулкан" (режиссер − Роман Бондарчук), "Киборги" (режиссер − Ахтем Сеитаблаев), "Когда падают деревья" (режиссер − Марыся Никитюк), "Миф" (режиссеры − Леонид Кантер и Иван Ясний).

Войдет ли картина в финальную номинацию претендентов на награду, будет решать Американская киноакадемия.

Отметим, что сейчас продолжается формирование лонг-листа претендентов в номинации "Лучший иностранный фильм" – каждая желающая страна выдвигает по фильму, который проходит отбор в лонг-лист по формальным критериям. К январю в Американской киноакадемии сформируют шорт-лист из 9 фильмов, а в финальную номинацию пойдет пять картин. Церемония награждения "Оскар"-2019 состоится 24 февраля.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм "Киборги" побил все рекорды кассовых сборов.