Украинский фильм "Киборги" побил все рекорды кассовых сборов

Фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд.

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

По его информации, кассовые сборы фильма составили 8 701 186 гривен.

Стоит отметить, что "Киборги" обогнали "Дюнкерк" (7 919 845 грн) и "Ярость" (5 387 648 грн). Фильм увидели 106 350 зрителей.

До этого рекорд среди украинских лент принадлежал фильму "Сторожевая застава", которая собрала 8184869 гривен. При этом "Сторожевую заставу" в первую неделю пересмотрело больше зрителей – 110626 человек. Еще один украинский фильм — "DZIDZIO Контрабас" — за первую неделю собрал 7,65 миллиона гривен.

Как известно, 5 гривен с каждого приобретенного билета на фильм " Киборги " будут перечислены на помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт.

Напомним "Киборги" вышли в прокат 7 декабря.

Во время премьеры фильма "Киборги" президент Украины Петр Порошенко вручил награду режиссеру Ахтему Сеитаблаеву — орден "За заслуги" ІІІ степени".

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