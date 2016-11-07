Фильм украинского режиссера Лозницы получил главный приз кинофестиваля в Германии

Фильм "Аустерлиц" украинского режиссера Сергея Лозницы получил Золотой Глобус межународного кинофестиваля документальных и анимационных фильмов DOC Leipzig.

Об этом сообщает hromadske.ua.

В черно-белом фильме режиссер показывает наблюдение за людьми, которые приходят в концентрационные лагеря. 15 декабря фильм появится в прокате в кинотеатрах Германии.

Во время получения премии Лозница выразил солидарность с незаконно заключенным в России Олегом Сенцовым.

Напомним, фильм москвички о событиях в Украине победил на конкурсе в США.