Полторак обвинил Россию в намерении аннексировать Азовское море

Азовское море, по словам Полторака, хотят сделать недоступным для Украины / Фото: NATO Maritime Command

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия хочет лишить украинские корабли законного права прохождения через Керченский пролив.

В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что с этой елью была устроена провокация с захватом украинских моряков в Азовском море.

По словам Полторака, в Кремле такую возможность хотели использовать для того, чтобы начать открытую агрессию против Украины.

"И вторая цель – это заставить нас отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и так фактически провести еще и аннексию Азовского моря. На такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина не откажется от Азовского моря, а прохождение через Керченский пролив обусловлено международным морским правом и соответствующими договорами.

Как сообщалось, командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".