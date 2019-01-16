Суд над пленными моряками: Киев выдвинул Москве ультиматум

16 января 2019, 13:33

Среди прочего от РФ потребовали предоставить медицинские заключения по раненым украинцам.

МИД Украины
МИД Украины выдвинуло России ультиматум / РБК-Украина

Украинский МИД выразил России протест в связи с решением суда Москвы.

Накануне Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

Также украинское ведомство потребовало предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых украинцев.

В заключение МИД обратился к международному сообществу с призывом содействовать быстрому освобождению пленных украинских моряков.

Ранее США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков. Россия незаконно удерживает украинских моряков, заявили в Штатах.

Читайте также"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сынаНапомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде высказал свое мнение, может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса. По его словам, "все эти игры между администрациями президентов России и Украины в какой-то мере были выгодны и Путину, и Порошенко". 

Как сообщалось, командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина суд арест МИД Украины захват моряков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:33
Суд над пленными моряками: Киев выдвинул Москве ультиматум
13:32
Солистка группы Kazka показала аппетитные ягодицы в бикини
13:03
"Мы живем в свободной стране": в ПЦУ рассказали, что Рада собирается делать с УПЦ МП Видео
12:41
"Готовьте нижнее белье с начесом": вслед за оттепелью украинцев ждут лютые морозы Видео
12:32
Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч Видео
12:16
Виктор Павлик Фото Видео досье
11:43
Социолог сказал, кого Путин может назначить преемником Видео
11:27
"Ноги встретились, грудь в шпагате": Волочкова озадачила сеть фото в майке на голое тело
11:18
"Удар, выстрелы в голову": появились подробности нападения на офицера полиции в Харькове Фото Видео
11:17
Сербская полиция сообщила о подготовке покушения на Путина: что известно Видео
10:47
Суд Москвы вынес решение по всем украинским морякам Видео
10:40
"Остались щепки": в Сети появились снимки разрушенного важного объекта в Донецке Фото Видео
10:35
"Старик и его сиделка": Петросян увез молодую любовницу в Испанию
10:19
"Границ нет": в Харькове неизвестные стреляли в полицейского, а после сбежали в Киев Фото Видео
10:00
Владимир Кличко прокомментировал свое "возвращение на ринг" Видео
09:49
Махровая уголовщина на выборах выгодна и власти, и оппозиции мнение
09:41
Девушка дня Instagram: сексуальная экс-подружка Эда Вествика Джессика Серфати Фото
09:41
"Потом можете пожаловаться": украинских водителей попросили приготовиться к ужесточению правил Видео
09:30
Экс-посол США оценил вероятность сдачи Крыма России за мир на Донбассе Видео
09:05
На Харьковщине мужчину, выбросившего сына из окна, отпустили под домашний арест Видео
09:00
Реванш "американца": курс доллара в Украине снова рванул вверх Видео
08:35
Синоптики спрогнозировали погодные неприятности ряду областей Украины Видео
08:31
Украина получила шанс попасть в круг передовых стран мнение
08:10
В Киеве опоздавший на самолет студент-иностранец выбросился из окна 14 этажа Фото Видео
07:45
В Кривом Роге рухнула половина дворца культуры: опубликованы фото и видео с места ЧП Фото Видео
07:37
Психолог рассказала об угрозах постоянного самокопания Видео
07:18
В Шахтах серьезно возросло число жертв взрыва в многоэтажке Видео
07:13
Когда и сколько празднуют Крещение в 2019 году и когда в этом году крестить ребенка Видео
06:56
Хаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтинг мнение
06:32
"Маленькая Швейцария": астролог спрогнозировал, когда украинцев ждет процветание Видео
06:11
Ярош оценил вероятность полномасштабной войны России с Украиной Видео
05:50
"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах Видео
05:24
В стране катастрофа: социолог рассказала о критической ситуации с миграцией Видео
04:59
Врачи объяснили, как помочь себе вернуться к работе после праздников Видео
04:05
Вот это изгибы: Даша Астафьева взволновала сеть голыми фото
03:23
Нападающего сборной Северной Ирландии поймали на онанизме прямо на улице Видео
02:40
"Ангел" Victoria's Secret полностью разделась: пикантное фото
02:30
Посол США в Германии Гренелл назвал причины строительства Северного потока-2
02:08
Путин обвинил Запад в угрозах, шантаже и провокациях
02:03
Украинцы определились с новым названием для коньяка
01:43
Сенат США проголосовал против снятия санкций с российских компаний
01:38
"Межпланетные убийцы": Мужчина "повесил" на инопланетян труп в своей квартире
00:51
В Британии потерпело провал соглашение Мэй по Brexit Видео
00:28
Путин озвучил свою версию автокефалии украинской церкви
00:02
"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сына Видео
15 января, вторник
23:35
"Танец эротических мыслей": В Сеть "залили" серию вычурных фото обнаженных моделей Фото
23:17
Сбежавшую в Россию украинскую журналистку Бойко депортируют на родину
22:53
"Никогда не прощу": мать Питта решительно настроена против Джоли
22:25
Захарченко жив? Украинский кинорежиссер поставил под сомнение видео покушения на главаря ДНР Видео
22:21
Изврат и соблазн: Фотограф показал эротические съемки моделей в изысканных позах Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять