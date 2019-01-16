Суд Москвы вынес решение по всем украинским морякам

Суд над украинскими моряками / Twitter.com bankomet

Утром 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест последним четырем украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

Судьи рассматривали дела украинцев четверками. При этом ранее, во вторник, аналогичное решение было принято еще по 20 обвиняемым.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 24 апреля", – сообщает ТАСС.

Ранее США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков. Россия незаконно удерживает украинских моряков, заявили в Штатах.

Читайте также"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сынаНапомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.