"Пешки в политической игре": США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков

Суд над украинскими моряками / Twitter.com bankomet

Власти Российской Федерации должны немедленно освободить захваченных украинских моряков, заявили в посольство США в Украине.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их в качестве пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами", - сказано в сообщении в микроблоге Twitter.

Напомним, во вторник, 15 января, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с их экипажами.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.