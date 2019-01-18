"Не для Росгвардии": Собчак выложила новое видео из Киева

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала новое видео из Киева, куда она прибыла накануне в среду.

"Нереальные и космические торговые центры", - подписала Собчак новый ролик в Instagram Stories.

На видео запечатлен ТРЦ Гулливер. Кроме того, в одном из магазинов журналистка приобрела яблоки, сопроводив это комментарием "Не для Росгвардии".

скриншот / instagram.com/xenia_sobchak

По приезду в Киев в среду, 17 января, Собчак опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади, допустив ошибку в названии столицы Украины: "Ну привет, kіев!)))".

Позже Собчак возмутилась повышенным вниманием к ее визиту в Украину.

По словам журналистки, она приехала к подруге. "Выставила сториз (в Instagram). Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?) Ад какой-то", - заявила Собчак, подчеркнув, что в ее поездке нет "никакой политики".

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко опровергли информацию о возможной встрече главы государства и Ксении Собчак, отметив, что Порошенко сейчас занят "томос-туром".