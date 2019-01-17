У Порошенко прокомментировали скандальный визит Собчак в Украину

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко опровергли информацию о возможной встрече главы государства и российской журналистки Ксении Собчак, прибывшей накануне с визитом в Киев, отметив, что Порошенко сейчас занят "томос-туром".

Как сообщает российский пропагандистский портал ФАН, в пресс-службе Порошенко отказались ответить на вопрос, расценивает ли Киев визит Собчак как "вмешательство во внутренние дела Украины".

Ранее Ксения Собчак возмутилась повышенным вниманием к ее визиту в Украину.

По словам журналистки, она приехала к подруге. "Выставила сториз (в Instagram). Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?) Ад какой-то", - заявила Собчак, подчеркнув, что в ее поездке нет "никакой политики".

По приезду в Киев, Собчак опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади, допустив ошибку в названии столицы Украины: "Ну привет, kіев!)))".