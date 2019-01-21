Луценко рассказал о миллионах нелегальных "стволов" в Украине

По его словам, такое количество оружия изъять "невозможно".
В Украине в обороте находится от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия.
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко со ссылкой на данные МВД в интервью Дмитрию Гордону.
"Я не шучу, в стране от 3 до 5 млн нелегальных стволов", - сказал Луценко.
По его словам, такое количество оружия изъять "невозможно".
Глава ГПУ подчеркнул, что это оружие необходимо легализовать, исключив гранатометы, мины и взрывчатку.
Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.
Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.