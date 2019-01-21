Луценко рассказал о миллионах нелегальных "стволов" в Украине

Изъятое оружие / cr.npu.gov.ua

В Украине в обороте находится от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко со ссылкой на данные МВД в интервью Дмитрию Гордону.

"Я не шучу, в стране от 3 до 5 млн нелегальных стволов", - сказал Луценко.

По его словам, такое количество оружия изъять "невозможно".

Глава ГПУ подчеркнул, что это оружие необходимо легализовать, исключив гранатометы, мины и взрывчатку.

Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.

Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.