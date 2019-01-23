Названа причина отмены встречи Иерусалимского патриарха и Порошенко

23 января 2019, 08:31

Темой встречи должен был стать вопрос о признании ПЦУ.

Феофил
Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III / Союз православных журналистов

Иерусалимский патриарх Феофил III был готов встретиться с президентом Петром Порошенко при условии, что на встрече не будет представителей созданной Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако Порошенко не согласился на это условие.

Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча намечалась на 15.00 (по киевскому времени) 21 января. Темой должен был стать вопрос о признании ПЦУ.

По данным СМИ, Иерусалимский патриарх отказался от встречи, сославшись на недомогание, после чего Порошенко с генсеком Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом, через которого передал Феофилу "все месседжи".

Позже стало известно, что Иерусалимский патриарх принял верующих бывшей УПЦ МП.

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Украина Петр Порошенко Израиль ПЦУ
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