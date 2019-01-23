"Не томосом единым": Филарет рассказал, когда украинская церковь окончательно победит

патриарх Филарет / focus.ua

Получение томоса об автокефалии от Вселенского патриархата и организование Православной церкви Украины является чрезвычайно важным событием, однако окончательная победа наступить только после объединения всех украинских православных сил.

Соответствующее заявление сделал почетный патриарх ПЦУ Филарет во Владимирском кафедральном соборе в Киеве, сообщает "24 Канал".

Иерарх отслужил божественную литургии по случаю своего 90-летнего юбилея."Мы были ничтожны, как горчичное зерно, а победили, получив Томос. Но это не окончательная победа – мы еще не объединили все украинское православие, а нам надо объединить все украинское православие в единую независимую поместную Украинскую автокефальную православную церковь. Это наша задача"– высказался Филарет.

Напомним, ранее патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе, а также прямо предложил РПЦ прекратить церковный раскол.