Патриарх Филарет предложил РПЦ прекратить церковный раскол

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) написал письмо патриарху Кириллу и Архиерейскому собору, в котором попросил прощения "во всем, чем согрешил словом".

Такое сообщение опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви.

Филарет попросил отменить все решения о прещениях и отлучениях "ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами", а также восстановить евхаристическое и молитвенное общения с христианами-украинцами.

"Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем", - говорится также в послании.

Также известно, что Архиерейский собор уже учредил комиссию для переговоров с главой непризнанного киевского патриархата, председателем которой стал митрополит Волоколамский Иларион. В нее вошли в том числе митрополиты, представляющие митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦМП).

Как сообщает агенство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова, Архиерейский собор "с удовлетворением воспринял" обращение Филарета "в качестве шага к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью".

"После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства", - сообщили участники Архиерейского собора.

Кроме того, в Московском патриархате также позитивно оценили данное обращение и отметили, что "решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упрёков, взаимное прощение друг другу старых обид - вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической церкви на Украине".

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал об отношении УПЦ КП к участникам АТО.