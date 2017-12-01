Филарет: Никакого покаяния перед РПЦ не было, нет и не будет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что в его письме не шла речь о покаянии.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в Киеве 1 декабря, он отметил, что собирался пойти на примерение ради общения православных, однако его слова неправильно интерпретировали.

"Чтобы снять прещение (радиционный в Русской церкви общий термин для обозначения того или иного церковного дисциплинарного наказания, предусмотренного церковным правом Православной Церкви – ред.), и то, что было в 1997 году и раньше (лишение сана и отлучение от церкви - ред.) нужно было, чтобы Архиерейский Собор, который наложил это прещение, его снял. И была договоренность, что вопрос будет решен на Соборе, который российская церковь созывала. Но чтобы рассматривать вопрос на Соборе, митрополит Иллиарион попросил меня написать обращение к патриарху Кириллу и епископату. Я был не готов, но поскольку без письма они не могли рассматривать вопрос ни на Синоде, ни на Соборе, я это письмо написал. И в этом обращении написал, что мы тоже хотим примирения с РПЦ. И ради примирения я его написал.

Потом была направлена вторая делегация на эти переговоры. Речь шла про примирение и будущее автокефалии Украинской церкви, нам нужна единая поместная православная церковь. Но примерения не произошло. Потому что Собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение и решение вопроса автокефалии, а на то, что якобы мы хотим вернуться в Московский патриархат. Не мы, а они хотят, чтобы мы вернулись. Так вот я хочу заявить твердо – никакого покаяния за автокефальный путь не было, нет и не будет. Бог дал нам державу, а значит в ней должна быть и независимая церковь, это аксиома. Этим путем прошли все автокефальные церкви, в том числе русская", - заявил Филарет.

Напомним, 30 ноября официальный сайт Русской православной церкви сообщил, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) написал письмо патриарху Кириллу и Архиерейскому собору, в котором попросил прощения "во всем, чем согрешил словом".

Филарет попросил отменить все решения о прещениях и отлучениях "ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами", а также восстановить евхаристическое и молитвенное общения с христианами-украинцами.

Позже пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) объяснил, что Филарет не обращался к патриарху Кириллу и к епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в Церковь.

Также в своем фейсбуке Зоря уточнил, что Филарет не имеет причины "каяться перед РПЦ, протому что он не виноват ни в чем из того, в чем его обвиняют".