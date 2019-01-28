В Академии наук рассказали, почему Украина захватит лидерство в сфере гиперлупа

Прототип Hyperloop / Courtesy Hyperloop Transportation Technologies

В Национальной академии наук признали перспективность внедрения новейшей транспортной технологии Hyperloop (продвигаемой в Украине известным бизнесменом-инноватором Илоном Маском).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Министерства инфраструктуры.

Согласно обнародованным ведомствами данным, ученые из НАН твердо убеждены − производственные мощности, инвестиционные возможности и управленческие преимущества дадут возможность успешно развивать проект Hype.ua.

"По оценкам ученых, Hyperloop может не только стать новым самостоятельным видом транспорта, но и побудить развитие сопутствующих отраслей", − заявили чиновники.

Как полагают эксперты, мнение Академии наук находится в русле принятой еще в мае 2018-го Кабмном одобрил "Национальной транспортной стратегии Drive Ukraine 2030". Этот документ и предусматривает мировое лидерство Украины в развитии Hyperloop (гиперлупа).

Напомним, о возможности запуска Hyperloop в Украине в минувшем году заявлял глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. Позднее эксперты подсчитали стоиомость проезда.