Hyperloop в Украине: Министр Омелян назвал сроки воплощения проекта в жизнь

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян полагает, что в будущем году в Украине начнется строительство тестовой площадки для сверхскоростного поезда Hyperloop.

С таким заявлением чиновник выступил в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, то нам необходимо будет получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил Омелян.

По словам чиновника, лишь того, как будут пройдены эти этапы, можно будет начать активное строительство тестовой площадки.

"В наших планах - это 2019-й", - резюмировал он.

Напомним, ранее стал известна вероятная стоимость воплощения в жизнь проекта Hyperloop в Украине.