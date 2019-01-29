"Три слова": журналист раскрыл простой план по деоккупации Донбасса

План деоккупации Донбасса состоит из трех слов, полагает Виталий Портников / facebook.com/backandalive/

Публицист, журналист Виталий Портников полагает, что если кому-то действительно нужен план деоккупации Донбасса, то он состоит из трех слов — ослабление путинского режима.

Российская Федерация уйдет с части Донбасса и из Крыма только тогда, когда будет нуждаться в поддержке цивилизованного мира, написал аналитик в статье для Эспрессо.

По его мнению, до того, как РФ будет нуждаться в содействии Запада, она не покинет захваченные территории, какие бы мирные планы ей не предлагали.

"Россия уйдет с оккупированных территорий только тогда, когда она будет нуждаться в договоренностях с цивилизованным миром,… в нормальной жизни. Именно тогда она и уйдет из Крыма и Донбасса, как Советский Союз ушел из Афганистана, Центральной Европы и стран Балтии", — полагает автор.

Ранее специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Мартин Сайдик говорил, что новый план по разрешению конфликта предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбассе.

Потом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что его ведомству неизвестны подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Справка. На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.