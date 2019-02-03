У Онуфрия отказали ПЦУ в праве называться Киевской митрополией

3 февраля 2019, 16:31

Варфоломей благословил и провозгласил автокефальной Православную церковью Украины, напомнил Александр Бахов.

Епифаний
Митрополит Епифаний

Православная церковь Украины не имеет оснований называться Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви, заявил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

"Не только потому что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, а и потому, что первичный правоустанавливающий документ "Томос", который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия – "Православная Церковь Украины" (ПЦУ) и "Святейшая Церковь Украины" (СЦУ)", - подчеркнул он.

Он также отметил, что Вселенский патриарх Варфоломей "благословил и провозгласил автокефальной Православной Церковью Украины", а "Томос" был вручен "Предстоятелю Святейшей Церкви Украины", а в самом тексте отсутствует упоминание об Украинской Православной Церкви.

Бахов считает, что в конец к общему названию в скобках добавили "ПЦУ", свидетельствует об истинном отношении к названию, которое им определил их отец Константинопольский Патриарх Варфоломей, передает news.church.ua.

"Если тебе выдали свидетельство о рождении с одним именем, то ты уже не можешь получить паспорт на другое имя", – добавил он.

Напомним, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

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УПЦ МП автокефалия Томос ПЦУ
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