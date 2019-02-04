Луценко загордился 35-й жалобой на него из-за Порошенко

Генпрокурор Юрий Луценко / УНИАН

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готов понести наказание в случае, если Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров признает неправомерным его участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Петр Порошенко выдвинулся в президенты Украины.

Жалобу на главу ГПУ подал экс-прокурор Запорожской области Александр Шацкий, передает Интерфакс-Украина.

По словам Луценко, это уже 35-я жалоба на него. "Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", - сказал он.

29 января президент Украины Петр Порошенко официально заявил о своем желании баллотироваться на второй срок на президентских выборах.