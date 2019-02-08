"Тонны кокаина на судне": в Португалии арестованы 8 моряков-украинцев

В Португалии арестовали моряков-украинцев, которые были на судне Sea Scan 1 / bloknot-krasnodar

В Португалии арестовали восьмерых украинских моряков, которые находились на судне Sea Scan 1 под флагом Панамы, перевозившем 2,5 тонны кокаина (стоимость товара оценили в около 500 миллионов евро).

Украинцев решили отправить под стражу на 3 месяца, сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на Фонд помощи морякам "Ассоль".

По его данным, нашим соотечественникам предоставили адвокатов и переводчиков.

Заместитель начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк сказал, что экипаж Sea Scan 1 состоял из 11 человек, кроме украинцев, на судне были еще три человека — один гражданин Грузии, один француз и один гражданин Нидерландов, пишет УНН.

В Португалии арестовали моряков-украинцев, которые работали на судне Sea Scan 1 / Скриншот с twitter.com/eric_gernez

Судно Sea Scan 1 задержали 30 января в Атлантическом океане в нейтральных водах недалеко от португальской провинции Алгарве. Среди членов экипажа было восемь украинцев, в частности, пятеро моряков из Одессы. В Португалии задержанных отправили в следственный изолятор.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.