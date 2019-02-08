Насирова "освежили" водой на политическом ток-шоу

Шахов традиционно устроил скандал в телеэфире / Фото: скриншот из видео

В прямом эфире телеканала ZIK народный депутат партии "Наш край" Сергей Шахов выплеснул стакан воды на экс-главу ГФС Романа Насирова, объясняя свой поступок необходимостью "освежить" чиновника.

"Вы хотели идти в президенты, вы пошли? Пошли. Всем кандидатам нужно проходить детектор лжи и психиатрическую больницу. Вы сейчас людям говорите о заработных платах, о пенсии, а при какой власти вы работали?", - заявил Шахов во время дискуссии. Видео опубликовано в YouTube.

Затем нардеп заявил, что кандидатам в президенты необходимо освежиться и выплеснул в сторону Насирова стакан воды. Чиновнику достались лишь брызги, но пострадали от неожиданной атаки ведущая и другие участники беседы.

"Поезжайте ко мне в округ и покажите людям, за счет чего вы жили. Кто прикрывал фискалов? Вы соглашаетесь, что фискалов надо разогнать? Людям и бизнесу нужно дать нормально жить и уничтожить олигархов. Пусть в Украине будут богатые люди, но не олигархи", - эмоционально кричал Шахов.

В ответ Насиров заявил, что еще никому не удавалось подмочить его репутацию.

"Я работал в правительстве и начал делать изменения, но вы видели, что со мной делала система", - пожаловался экс-глава ГФС.

Напомним, ранее Шахов устроил драку с нардепом от РПЛ Игорем Мосийчуком, который повалил оппонента на пол и бил тростью.