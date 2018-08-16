Драка Мосийчука и Шахова на телеканале: опубликовано видео второго побоища

Коллеги по парламенту продолжили высокоинтеллектуальное общение в лифте / Фото: скриншот из видео

Нардепы Игорь Мосийчук и Сергей Шахов, который устроили драку в прямом эфире телеканала, решили выяснить недосказанное по дороге домой.

Избранники опускались из студии в одном лифте, где продолжили спор и взаимные оскорбления. Видео опубликовано в YouTube.

Шахов заявил оппоненту, что "нужно думать головой" и вспомнил гей-парад, из-за которого возникла первая драка. Мосийчук ответил коллеге, чтобы он "сам думал". Потом Шахов назвал радикала "политической проституткой". В ответ Мосийчук накинулся с тростью на обидчика. Народные избранники несколько секунд боролись, после чего их разняли очевидцы происшествия.

Напомним, неделю назад Мосийчук подрался в эфире одного из телеканалов с нардепом Сергеем Лещенко. Конфликт произошел из-за обсуждения ориентации Олега Ляшко.