Задержанные участники "С14" никак не связаны с акцией по делу Гандзюк - Нацполиция Киева

Задержание полицией националистов из "С14" / "Цензор.нет"

В воскресенье, 10 февраля, глава ГУ Нацполиции по Киеву Андрей Крищенко заявил о том, что задержанные члены праворадикального движения "С14" накануне на Подоле люди не имеют отношения к участникам акции протеста "Кто заказал Катю Гандзюк".

С таким заявлением он выступил на официальном брифинге.По данным Крищенко в полицию поступило сообщение, что 9 февраля в районе метро Контрактовая площадь, где кандидат в президенты Юлия Тимошенко встречалась со своими сторонниками, заложен груз взрывчатки. В связи с этим и были усилены меры безопасности.

Крищенко отметил, что самолично отдал приказ полицейским на задержание участников акции."Была попытка захвата районного управления, в котором есть большое количество огнестрельного оружия. Поэтому было задействовано спецподразделение полиции для разблокировки и прекращения возможных тяжелых последствий", - утверждает он.Всего задержали и в полицейское управление доставили три десятка человек. Задержанные, которые провели в участке "чуть больше часа", по словам Крищенко, не имели никакого отношения к акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

Напомним, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Открыто три уголовных дела.

