После "ложись, Бандера" в полиции извинились и запустили флешмоб

Глава полиции публично извинился перед гражданами / Фото: Facebook/Сергей Князев

В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - бандера" после инцидента с задержанием активистов С14 возле Подольского райотдела, когда один из правоохранителей сказал на задержанного "ложись, Бандера".

Извинился перед украинцами в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев.

"Я прошу прощения, я тоже бандеровец! Слава Украине!", - сказано в сообщении.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко принес извинения за действия сотрудника правоохранительных органов.

"Я хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу убеждения и понимания исторической ситуации считаю это недопустимым. Мы установим это лицо, когда изучат видео покадрово, и оно будет привлечено к ответственности", - сказал он в комментарии Украинской правде.

Аналогичные сообщения в соцсети оставили замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава бандеровец", а также написали слова извинений в связи с инцидентом во время задержания Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, советник главы МВД Зорян Шкиряк и другие.

Напомним, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Открыто три уголовных дела.