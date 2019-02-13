В ВМС заявили о наращивании вооружения в Азовском море

ВМС намерены усилить оборону акватории Азова / Фото: NATO Maritime Command

Один малый бронированный артиллерийский катер, а также два десантных катера Кентавр в 2019 году в составе ВМС станут на оборону Азовского моря.

"В состав ВМС приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров "Кентавр". Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун", - цитирует Укринформ заместителя начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслава Демьяненко.

В ВМС подчеркивают, что Украина усиливает вооружение для обороны акватории Азовского моря.

Читайте такжеПодсчитана сумма убытков Украины от блокады РФ Азовского моря"США передали в ВМС ВС Украины два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - отметил Демьяненко.

По словам чиновника, на вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники, поставлено в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и около 500 тысяч единиц боеприпасов. Техническую помощь Украина получила от США в виде радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и приборов ночного видения.

Напомним, бывший командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал неприемлемой позицию Кремля по захвату украинских моряков в Керченском проливе и констатировал, что ее признание мировым сообществом может иметь негативные последствия и будет свидетельствовать о принятии аннексии Крыма.