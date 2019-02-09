Генерал США указал на связь конфликта на Азове с признанием аннексии Крыма

Ходжес считает, что США не должны становиться на сторону России в конфлите на Азове / Фото: Радио Свобода

Бывший командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес назвал неприемлемой позицию Кремля по захвату украинских моряков в Керченском проливе и констатировал, что ее признание мировым сообществом может иметь негативные последствия и будет свидетельствовать о принятии аннексии Крыма.

"Если Запад, включая Турцию – союзника НАТО, позволит России незаконно претендовать на Крым, то есть если так называемые территориальные воды вокруг Крыма будут считаться российскими, тогда фактическая аннексия Крыма Россией будет воспринята Западом", - цитирует американца Радио Свобода.

Ходжес подчеркнул, что признание правомерности действий России в конфликте на Азове несет угрозу международному праву. Он добавил, что Москва представляет опасность и для других стран мира.

"Есть два или три места по миру, где существуют узкие проходы, такие как Ормузский пролив, Южно-Китайское море и пара других мест, где одна страна может получить или полный контроль, или заблокировать доступ к этим внутренним морям. Поэтому это прецедент", – пояснил он.

Читайте такжеГенерал-разведчик рассказал, почему Украина сможет вступить в НАТОГенерал добавил, что Россия пыталась заблокировать для Украины Азовское море еще задолго до строительства Крымского моста.

"Мост, построенный через Керченский пролив, сделанный так, чтобы большие грузовые корабли, которые в обычных условиях ходили в и из Мариуполя и Бердянска, больше не могли это делать. Это не случайно и не ошибка проекта. Это был преднамеренный шаг, чтобы не только построить мост в Украину с российской территории, но также и начать блокаду Азовского моря. Стратегической целью этого является навредить украинской экономике, из-за важности этих портов и задушить Азовское море и установить полный контроль России", - констатировал он.

Напомним, Ходжес заявил, что Российская Федерация рассматривает Черное море как свое, оно является пусковой площадкой, в частности, для действий на Ближнем Востоке, поэтому РФ захватила Крым.