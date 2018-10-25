Американский экс-генерал рассказал, когда начнется война США и Китая

Бен Ходжес / Reuters

Экс-главком корпуса американских сухопутных войск, дислоцированных в Европе, лейтенант-генерал Бен Ходжес объявил о том, что наличествует крайне высокая вероятность войны с Китаем в районе 2033 года.

Свое мнение он публично высказал во время выступления на "Варшавском форуме по безопасности". "Соединенные Штаты очень нуждаются в сильной европейской опоре. Я думаю, что через 15 лет — этого можно избежать, но существует очень большая вероятность того, что мы с Китаем будем в состоянии войны", — цитирует Ходжеса портал "Sputnik International".

Генерал также призвал союзников США по Североатлантическому альянсу наращивать собственную оборонную мощь, поскольку Белый дом "никак не сможет защитить Европу от РФ и одновременно противостоять КНР".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ходжес рассказал о цели миротворческой миссии ООН на Донбассе.