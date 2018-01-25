Отставной американский генерал назвал цель миротворческой миссии ООН на Донбассе

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, заявил, что в Украине целью миротворческой миссии ООН должно быть выполнение Минских соглашений по Донбассу.

Миротворцам нужен мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда, рассказал он на брифинге в Хельсинской комиссии, пишет "Голос Америки".

"Если речь идет об ООНовской миротворческой миссии (в Украине — Ред.), они (миротворцы — Ред.) должны иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда — как это делает Россия. Целью миссии должно быть выполнение "Минска", — отметил отставной генерал.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.