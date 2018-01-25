На Донбассе россияне будут следить за "Джавелинами" — отставной американский генерал

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, считает, что на Донбассе россияне будут отслеживать местонахождение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Наличие у Украины такого оружия может заставить противника пересмотреть их действия, рассказал он на брифинге в Хельсинской комиссии, пишет "Голос Америки".

"Не знаю, как украинцы их используют, но убежден, что россияне будут отслеживать местонахождение "Джавелинов", потому что это очень эффективная система, которая может изменить то, как кто-то воспринимает ситуацию.... Отныне россияне будут знать, что Украина имеет "Джавелины". Это, я считаю, заставит россиян, сепаратистов пересмотреть их действия", — отметил отставной генерал.

По его словам, наличие в арсенале Украины "Джавелинов" может "заставить противника отказаться от тактики захвата небольших кусков украинской территории в благоприятные моменты".

Ранее посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит "Джавелины" абсолютно бесплатно. Напомним, в декабре американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.