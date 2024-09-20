Счастье будет литься рекой: как правильно вешать подкову в доме

Есть немало амулетов для благополучия в доме, однако, если знать, как правильно вешать подкову вверх или вниз, можно привлечь очень сильную энергетику.

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Что означает подкова вверх и вниз в доме / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Немало кованых изделий с древности считались символами счастья в доме, самыми сильными среди которых всегда была подкова. Сегодня до сих пор при входе в дом друзей или родственников часто можно увидеть такой амулет. А если вы хотите уберечь себя от бед, на TV-4 рассказали, как правильно повесить подкову в доме на счастье.

Согласно верованиям, самым простым способом привлечь к себе и своим близким удачу и богатство было найти подкову на дороге. Поскольку времена изменились и это уже не так легко, теперь подковы вешают в доме.

И это нужно делать правильно. Подковы обычно размещают над входной дверью или на стены комнат. Еще одним вариантом, если вы проживаете в доме и подкова не вписывается в вас интерьер, является закапывание ее под землю у порога дома.

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Если говорить о том, как правильно вешать подкову по фен-шую - есть два варианта, выбор которых зависит от того, что вы хотите притянуть. Рожками вниз подкову стоит вешать, как оберег дома от ссор и болезней. А вот, что означает подкова вверх - это помощь в личных делах от неба.

Чтобы подкова была наделена наиболее магической силой, издавна хозяин изготавливал ее самостоятельно. Если владелец дома не обладает такими навыками, подкову стоит производить у настоящего кузнеца, но отнюдь не покупать фабричные варианты.

Что такое TV-4? TV-4 - региональный информационно-развлекательный телеканал Тернопольской области. Телеканал начал вещание 16 сентября 1991 года. Тогда это был первый негосударственный региональный телеканал в западном регионе Украины, пишет Википедия.

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