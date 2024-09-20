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Можно ли убирать вечером: какие последствия можно навлечь на себя и родных

Алёна Воронина
20 сентября 2024, 05:10
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Согласно древним приметам, игнорирование такого правила может привести к тому, что достаток и благополучие будут обходить дом.
Уборка
Можно ли убирать вечером/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Наши предки испокон веков руководствовались различными приметами и поверьями, когда речь шла о том, как организовать различные процессы в быту и как правильно делать те или иные вещи. Одна из таких примет говорит о том, можно ли убирать вечером. Издавна считалось, что проводить уборку в это время суток - не лучшее решение, ведь это может привести к серьезным последствиям.

В частности, наши предки верили, что уборка после захода солнца может забрать достаток и благосостояние из дома. С давних времен энергия солнца ассоциировалась с позитивом и новым началом, а вот ночная пора ассоциировалась с негативными явлениями.

Поэтому считалось, что в темное время суток убирать не стоит, ведь таким образом можно собственноручно навлечь на себя и своих родных неприятности и отогнать материальные блага от своей семьи, пишет Sante+.

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Но уборка - это не единственное, что не рекомендуется делать вечером и ночью. Также считается, что в это время суток не стоит выносить мусор, а также нельзя выносить из дома хлеб или соль. Это также может привести к тому, что достаток и материальные преимущества будут обходить ваш дом стороной.

Кроме этого, вечером и особенно ночью не рекомендуется передавать деньги другому человеку, ведь, как верили наши предки, таким образом есть риск передать кому-то свое финансовое благополучие.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

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