Американский генерал озвучил причину захвата Крыма Россией

РФ считает Черное море своим, оно пусковая площадка для действий в Сирии, поэтому страна аннексировала Крым, сообщил американский генерал / Reuters

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Российская Федерация рассматривает Черное море как свое, оно является пусковой площадкой, в частности, для действий на Ближнем Востоке, поэтому РФ захватила Крым.

Украине нужно сотрудничать с другими странами — Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией, чтобы противостоять российской агрессии в Черном море, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Россия рассматривает Черное море как свое. Это пусковая площадка для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья", — отметил он.

Читайте такжеВ Европе могут простить Путину Крым при одном условии — экспертПо словам собеседника издания, поэтому российские власти незаконно аннексировали Крым, разместили там так много вооружений, чтобы иметь возможность препятствовать доступу к Черному морю.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.