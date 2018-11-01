Американский генерал озвучил причину захвата Крыма Россией

1 ноября 2018, 09:00

Украине стоит сотрудничать с рядом стран для противостояния агрессии РФ в Черном море, считает экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Американский генерал сообщил, что РФ считает Черное море своим, оно пусковая площадка для действий в Сирии, поэтому страна аннексировала Крым
РФ считает Черное море своим, оно пусковая площадка для действий в Сирии, поэтому страна аннексировала Крым, сообщил американский генерал / Reuters

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Российская Федерация рассматривает Черное море как свое, оно является пусковой площадкой, в частности, для действий на Ближнем Востоке, поэтому РФ захватила Крым.

Украине нужно сотрудничать с другими странами — Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией, чтобы противостоять российской агрессии в Черном море, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Россия рассматривает Черное море как свое. Это пусковая площадка для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья", — отметил он.

Читайте такжеВ Европе могут простить Путину Крым при одном условии — экспертПо словам собеседника издания, поэтому российские власти незаконно аннексировали Крым, разместили там так много вооружений, чтобы иметь возможность препятствовать доступу к Черному морю.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Крым Черное море Бен Ходжес
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:24
Сын Порошенко, Ярош, Аваков: Россия ввела санкции против сотен украинцев
10:23
Алкогольный банкет: в Одесской области в школе дети развлекали педагогов Видео
10:18
"Что это за чувак?": Ани Лорак удивила фанатов неожиданным внешним видом
09:57
Крушение Boeing 737: найден "черный ящик" Фото Видео
09:56
Автокефалию УПЦ решили оспорить в суде: стали известны подробности Видео
09:39
Девушка дня Instagram: сексапильная экс-подруга Ди Каприо Рокси Хорнер Фото
09:34
Отомстить за деда: украинский разработчик рассказал о скандальной игре с концлагерем Видео
09:25
Нацбанк опустил курс евро ниже психологической отметки Видео
09:07
Если бы враги захватили Украину... мнение
09:00
Американский генерал озвучил причину захвата Крыма Россией Видео
08:59
Стало известно, как санкции РФ ударили по российско-украинской торговле Видео
08:35
Под Горловкой украинские военные и боевики существенно сблизились — Хуг Видео
08:34
Под Марьинкой разведчика ВСУ забил до смерти командир – СМИ Фото Видео
08:17
Россия или Запад: кто на самом деле нужен Украине мнение
08:10
Тука назвал минус разрыва договора с Россией по Азовскому морю Видео
07:45
Названы дата и место похорон Давида Черкасского Видео
07:35
"Наслаждаюсь порнографией и мастурбацией": Послушница после 8 лет в монастыре ушла сниматься в порно
07:20
Взрыв в здании ФСБ: СМИ назвали имя "архангельского террориста" Фото Видео
07:13
Подорожание газа, новые тарифы и паспорта: что меняется для украинцев в ноябре Видео
06:57
Уход Меркель: что это значит для Украины и почему выгодно России мнение
06:33
"Вместо жопы ровный асфальт": Екатерина Варнава зажигательно потрясла попой на камеру Видео
06:16
"Это нормально, даже если человеку 5 лет": секс-педагог развенчала мифы о мастурбации Видео
05:54
Лузеры месяца: четыре знака Зодиака, которым не повезет в ноябре
05:20
Эксперт рассказал, когда сможет пройти Собор по объединению Украинской церкви
04:52
Украинская теннисистка-чемпионка покрасовалась в соблазнительном купальнике Видео
04:09
Психолог посоветовала, как добиться признания и любви Видео
03:50
Мата Хари по-украински: в СБУ выяснили, как спецслужбы РФ вербовали жен украинских военных Видео
03:27
В Сети подняли на смех невесту, установившую цену на свадебные подарки для гостей
02:48
Искусительница экс-Nikita заворожила фанатов откровенным декольте
02:21
"Я никогда не призывал": Климкин уточнил слова о запрете на посещение украинцами Беларуси
01:50
Дипломат назвал последствия ухода Меркель для Украины Видео
01:28
В Канаде показали космодром для украинских ракет "Циклон-4М" Видео
01:03
"Мы входим в тройку наций мира": брат Ющенко назвал украинцев богоизбранными Видео
00:39
Forbes выбрал лучшие фильмы ужасов 2018 года Видео
00:16
В Минифраструтуры отреагировали на "российский Крым" в презентации главы Укртрансбезопасности
31 октября, среда
23:47
Авиация России пыталась нарушить воздушное пространство Британии: в Лондоне пригрозили "очень высокой ценой"
23:19
"Объявите войну России": украинского эксперта оттаскали за бороду после скандала на росТВ Видео
22:51
Евродепутаты едут на Донбасс для проверки растрат украинских чиновников
22:24
"Страх, как роскошна": Дорофеева на Хэллоуин примерила образ Клеопатры Видео
21:59
В Украине временно перекроют воздушное пространство над Черным морем
21:34
"Так случилось": актер Квартала 95 пояснил, почему сын учится в Москве Видео
21:11
Вербовочное видео армии Украины вошло в число лучших в мире Видео
20:46
Синоптики назвали среднюю температуру в Украине в ноябре Видео
20:21
В магазинах Disney появились уникальные украинские 3D-конструкторы
19:49
В Венгрии опровергли слухи о захвате Закарпатья
19:38
Экс-посол США рассказал, что будет с епископами Московского патриархата после Собора по Томосу Видео
19:22
Ушел из жизни известный писатель и киносценарист Богдан Жолдак Видео
19:05
Взрыв здания ФСБ в Архангельске: появилось видео с места теракта Фото Видео
18:52
Антибиотики и интерфероны не помогут: Супрун рассказала, как на самом деле надо лечить простуду Видео
18:40
День всех святых у православных и католиков: что нельзя делать в этот великий праздник Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять