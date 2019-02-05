Депутат Бундестага заявил о намерении России экономически высушить Азовское море

5 февраля 2019, 00:17

Немецкий политик убежден, что необходимо обеспечить Украине в акватории ее морей свободное судоходство.

  • Депутата Бундестага посетил Мариуполь Фото: Twitter/Manuel Sarrazin
  • Депутата Бундестага посетил Мариуполь Фото: Twitter/Manuel Sarrazin
  • Депутата Бундестага посетил Мариуполь Фото: Twitter/Manuel Sarrazin
  • Депутата Бундестага посетил Мариуполь Фото: Twitter/Manuel Sarrazin
  • Депутата Бундестага посетил Мариуполь Фото: Twitter/Manuel Sarrazin

Депутат Бундестага Мануэль Саррацин после анализа ситуации в Мариуполе высказал мнение, что Россия через блокировку украинских портов намеревается экономически высушить Азовское море.

"Я побывал в Мариуполе, могу сказать, что каждый корабль задерживают на 1 – 3 дня из-за контроля и морских ограничений во время прохождения Керченского пролива", – написал немецкий депутат в своем Twitter.

Саррацин приехал с визитом в Украину, где планирует провести ряд встреч с украинскими политиками, дипломатами и представителями ОБСЕ.

Немецкий эксперт в восточноевропейской политике подчеркивает, что власти Мариуполя, руководство порта и граждане города настроены бороться за свой порт. Он добавил, что в Мариуполе каждый корабль задерживается до трех дней и это может выяснить каждый желающий, запросив статистику.

"Германия может помочь! Бесплатной навигацией, а также с улучшением инфраструктуры и экологической ситуации", – добавляет Саррацин.

Напомним, немецкие депутаты Бундестага выступают за давление на Россию для проведения выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

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Мариуполь депутат Германия Бундестаг визит блокада порт Азовское море
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