В Бундестаге хотят надавить на Россию, и принудить ее к честным выборам на Донбассе

2 февраля 2016, 20:11

В Бундестаге считают, что Украина должна принять законодательство, которое позволило бы провести выборы на Донбассе

Разрушенный Донбасс, иллюстрация

Немецкие депутаты Бундестага выступают за давление на Россию для проведения выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

В частности, они считают, что Украина должна принять законодательство, которое позволило бы провести выборы на Донбассе, пишет Европейская правда.

"Было бы очень и очень обидно, если бы из-за позиции тех людей, которые одобряют Конституцию (так в тексте, очевидно, речь идет о противниках изменений в Конституцию — ред.) не удалось создать правовую основу для проведения выборов на Донбассе", — говорит депутат Бундестага Мануэль Саррацин. 

Он также считает, что принятие конституционных изменений было бы политически выигрышным для Украины.

"Гораздо интереснее было бы поставить Россию в ситуацию, при которой она была бы вынуждена обеспечить на этой территории свободные и честные выборы, которые должны состояться по украинскому законодательству, как записано в Минских соглашениях", — говорит он.

По его мнению, это позволило бы гарантировать продолжение санкций:

"Вы должны убедить всех, что Украина создает все необходимые условия, чтобы выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Это был бы самый важный и самый весомый аргумент, который смог бы убедить общества (стран ЕС) сохранить и продлить санкции"

Саррацин подчеркнул, что ожидает продолжения санкций при любом сценарии, если не установится четкое перемирие.

При этом издание отмечает, что представители других фракций, которые присутствовали во время разговора, не возразили ему.

"Но, конечно, не следует пренебрегать и общественным мнением, которое является важным в Украине, но и которое является важным в общении с нашими гражданами в Германии, и нашими европейскими партнерами, когда мы можем сказать о том, что Украина, со своей стороны, создает все передовые условия для того, чтобы выполнить свои обязательства, предусмотренные Минскими договоренностями", — сказал Саррацин, пишет УНИАН.

Он пояснил, что "это был бы самый важный и самый весомый аргумент, который смог бы убедить и наших партнеров, и наших граждан в Германии в целесообразности продолжения санкций".

При этом член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Шпинрат подчеркнул, что в его стране никто не решится судить о ситуации в Украине издалека. Он отметил, что очень важно лично посетить Украину, пообщаться с людьми и составить представление о том, какое положение в этой стране. 

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