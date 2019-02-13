Украинцы попытались прорваться в Польшу и избили пограничника: опубликовано видео

ГПСУ

Двое украинцев на автомобиле Mercedes попытались прорваться через польско-украинскую границу в пункте пропуска "Краковец" и избили пограничника.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, пограничники остановили авто, так как у него не было международного страхования сертификата.

Мужчины потребовали разъяснений, после чего напали на одного из сотрудников ГПС и избили его. Затем они закрылись в машине.

Силовикам пришлось выбить стекло двери со стороны водителя. Украинцы задержаны, на них оставлены админпротоколы по статье за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника налоговой службы (ст.185-10 КУоАП).

Ранее сообщалось, что в Сумской области таможенники совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ задержали украинца, попытавшегося вывезти в РФ пулемет.